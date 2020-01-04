2020-01-04T15:24:47+03:00
Происшествия

В Тверской области пьяный мужчина до смерти забил отца руками и ногами

Подозреваемый задержан
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Житель Тверской области во время ссоры до смерти забил своего отцаЖитель Тверской области во время ссоры до смерти забил своего отцаФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В Тверской области следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ в отношении 32-летнего жителя Кашина, подозреваемого в убийстве отца.

Как считает следствие, 1 января 2020 года в квартире дома, расположенного на улице Ярославской в Кашине, отец и сын поругались на бытовой почве, молодой мужчина нанес отцу множественные удары ногами и руками по туловищу и голове. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия, а злоумышленника задержали "по горячим следам".

- Выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

В ближайшее время фигуранту будет предъявлено обвинение. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Твери частные перевозчики начали распродавать маршрутки
Часть Центрального района Твери осталась без света
Три автомобиля столкнулись на трассе М-9 в Тверской области, есть пострадавшие
Житель Тверской области подрался с инспекторами ДПС
В Тверской области пьяный мужчина до смерти забил отца руками и ногами
Первенство города по автокроссу "Рождественская гонка" начинается в Твери
Загадочная "Снегодамочка" ждет жителей Твери на улице Трехсвятской
Вертолет санавиации Тверской области совершил срочный вылет в Калязинский район
Два автомобиля столкнулись у автозаправки в Твери
Форвард из Твери Илья Ковальчук будет играть за канадский "Монреаль"
"Сапсан" насмерть сбил человека в Тверской области
"Новогодний автобус" с сегодняшнего дня курсирует по маршруту №36 в Твери
Женщина сломала руку, катаясь на квадроцикле в Тверской области
В Тверской области мужчина зарезал ножом свою соседку по коммунальной квартире
В шаге от победы: группа "Витамин Б" из Тверской области выступила в полуфинале конкурса "Новая Звезда" на федеральном канале
В Твери мужчина и женщина прятали в тайники "тяжелые" наркотики
В Твери женщина нашла в коробке десять маленьких щенков
Безработная жительница Тверской области подозревается в мошенничестве с микрозаймами
Бытовой конфликт закончился поножовщиной в Тверской области
В канун Рождества жителей Твери приглашают потанцевать на "Снежном балу"
Икона, написанная осужденными в Тверской области, заняла второе место на конкурсе православной иконописи
Детям в Твери показывают сказки, фильмы и проводят мастер-классы
Взрыв газа в квартире в Твери мог произойти по вине сборщика кухни
Автомобили в Тверской области съезжали в кювет и сталкивались друг с другом