В Тверской области пьяный мужчина до смерти забил отца руками и ногами

4 Янв. 2020 2020-01-04T15:24:47+03:00

Житель Тверской области во время ссоры до смерти забил своего отца Фото: Олег ЗОЛОТО

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В Тверской области следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ в отношении 32-летнего жителя Кашина, подозреваемого в убийстве отца.

Как считает следствие, 1 января 2020 года в квартире дома, расположенного на улице Ярославской в Кашине, отец и сын поругались на бытовой почве, молодой мужчина нанес отцу множественные удары ногами и руками по туловищу и голове. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия, а злоумышленника задержали "по горячим следам".

- Выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

В ближайшее время фигуранту будет предъявлено обвинение. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU