Первенство города по автокроссу "Рождественская гонка" начинается в Твери

4 Янв. 2020 2020-01-04T11:30:29+03:00

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В субботу, 4 января, на стадионе технических видов спорта "Вираж" МБУ СШ "Лидер", в деревне Борихино, пройдет чемпионат и первенство города Твери по автомобильному спорту "Рождественская гонка».

Соревнования направлены на пропаганду физической культуры, спорта и автоспорта, повышение спортивного мастерства участников соревнований.

К участию в "Рождественской гонке" допускаются мальчики и девочки 9-12 лет, юноши и девушки 12-18 лет, мужчины и женщины от 16 лет.

Первые заезды стартуют в 12:00.

ИСТОЧНИК KP.RU