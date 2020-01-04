Первенство города по автокроссу "Рождественская гонка" начинается в Твери
Соревнования проходят в деревне Борихино
В Твери проходят соревнования по автокроссу Фото: администрация Твери
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В субботу, 4 января, на стадионе технических видов спорта "Вираж" МБУ СШ "Лидер", в деревне Борихино, пройдет чемпионат и первенство города Твери по автомобильному спорту "Рождественская гонка».
Соревнования направлены на пропаганду физической культуры, спорта и автоспорта, повышение спортивного мастерства участников соревнований.
К участию в "Рождественской гонке" допускаются мальчики и девочки 9-12 лет, юноши и девушки 12-18 лет, мужчины и женщины от 16 лет.
Первые заезды стартуют в 12:00.
ИСТОЧНИК KP.RU