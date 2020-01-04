2020-01-04T11:30:29+03:00
Спорт

Первенство города по автокроссу "Рождественская гонка" начинается в Твери

Соревнования проходят в деревне Борихино
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
В Твери проходят соревнования по автокроссу Фото: администрация ТвериВ Твери проходят соревнования по автокроссу Фото: администрация Твери
Изменить размер текста:

В субботу, 4 января, на стадионе технических видов спорта "Вираж" МБУ СШ "Лидер", в деревне Борихино, пройдет чемпионат и первенство города Твери по автомобильному спорту "Рождественская гонка».

Соревнования направлены на пропаганду физической культуры, спорта и автоспорта, повышение спортивного мастерства участников соревнований.

К участию в "Рождественской гонке" допускаются мальчики и девочки 9-12 лет, юноши и девушки 12-18 лет, мужчины и женщины от 16 лет.

Первые заезды стартуют в 12:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Первенство города по автокроссу "Рождественская гонка" начинается в Твери
Загадочная "Снегодамочка" ждет жителей Твери на улице Трехсвятской
Вертолет санавиации Тверской области совершил срочный вылет в Калязинский район
Два автомобиля столкнулись у автозаправки в Твери
Форвард из Твери Илья Ковальчук будет играть за канадский "Монреаль"
"Сапсан" насмерть сбил человека в Тверской области
"Новогодний автобус" с сегодняшнего дня курсирует по маршруту №36 в Твери
Женщина сломала руку, катаясь на квадроцикле в Тверской области
В Тверской области мужчина зарезал ножом свою соседку по коммунальной квартире
В шаге от победы: группа "Витамин Б" из Тверской области выступила в полуфинале конкурса "Новая Звезда" на федеральном канале
В Твери мужчина и женщина прятали в тайники "тяжелые" наркотики
В Твери женщина нашла в коробке десять маленьких щенков
Безработная жительница Тверской области подозревается в мошенничестве с микрозаймами
Бытовой конфликт закончился поножовщиной в Тверской области
В канун Рождества жителей Твери приглашают потанцевать на "Снежном балу"
Икона, написанная осужденными в Тверской области, заняла второе место на конкурсе православной иконописи
Детям в Твери показывают сказки, фильмы и проводят мастер-классы
Взрыв газа в квартире в Твери мог произойти по вине сборщика кухни
Автомобили в Тверской области съезжали в кювет и сталкивались друг с другом