Загадочная "Снегодамочка" ждет жителей Твери на улице Трехсвятской

4 Янв. 2020 2020-01-04T11:18:39+03:00

Новогодние мероприятия проходят на Трехсвятской и в Городском саду Фото: администрация Твери

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Городские новогодние мероприятия, в которых могут принять участие жители и гости Твери, продолжаются.

4 января на улице Трехсвятской на территории Рождественской ярмарки в 12:00 начнется интерактивная программа с участием "Снегодамочки". В 13:00 для детей и взрослых начнутся мастер-классы.

В воскресенье 5 января на Рождественской ярмарке будут организованы подвижные игры и конкурсы. 6 января с 13:00 до 16:00 пройдёт мастер-класс по настольным историческим играм.

Развлечься всей семьей можно и в Городском саду.

С 3 по 6 января там проходит анимационная программа для детей. Маленьких горожан встречают сказочные персонажи. Праздник начинается ежедневно в 12:00 в зоне у фонтана.

7 января на сцене Городского сада тверичанам покажут интерактивный рождественский спектакль "Приключение Новогодика". Он начнется в 14:00. В 16:00 у сцены начнется танцевальная вечеринка.

8 января детей и взрослых научат делать кормушки для птиц. Мастер-класс стартует в 12:00 за сценой Горсада.

ИСТОЧНИК KP.RU