Два автомобиля столкнулись у автозаправки в Твери
Один человек пострадал
В Твери у АЗС столкнулись два автомобиляФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:
Авария произошла вечером, 3 января, на ул. 1-я за линией, в районе дома №1, в Твери.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, один из участников ДТП - автомобиль ВАЗ-2111 - поворачивал на АЗС, его в это время обгонял автомобиль "Хендай Соната".
В результате столкновения пострадал водитель "ВАЗ-2111". Он получил травму головы. Признаков алкогольного опьянения нет.
ИСТОЧНИК KP.RU