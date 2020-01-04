2020-01-04T10:48:27+03:00
Происшествия

Два автомобиля столкнулись у автозаправки в Твери

Один человек пострадал
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери у АЗС столкнулись два автомобиляВ Твери у АЗС столкнулись два автомобиляФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария произошла вечером, 3 января, на ул. 1-я за линией, в районе дома №1, в Твери.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, один из участников ДТП - автомобиль ВАЗ-2111 - поворачивал на АЗС, его в это время обгонял автомобиль "Хендай Соната".

В результате столкновения пострадал водитель "ВАЗ-2111". Он получил травму головы. Признаков алкогольного опьянения нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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