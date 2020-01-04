"Новогодний автобус" с сегодняшнего дня курсирует по маршруту №36 в Твери
Утром, 4 января, "новогодний автобус" выехал на маршрут №36 - "Мамулино - Сахарово".
Транспорт курсирует бесплатно, начинает работу в 5:00 утра и в полночь отправляется в парк. Комфорт новых автобусов уже оценили многие горожане. Он просторный, безопасный и адаптирован для людей с ограниченными возможностями, рассчитан на 80 пассажиров: 27 могут ехать сидя и 53 - стоя.
Презентационный тур автобуса завершится 8 января. Транспорт взят МУП "ПАТП-1" по договору для тестирования новой транспортной модели пассажирских перевозок, которая в феврале будет внедрена в Тверской области.
ИСТОЧНИК KP.RU