2020-01-04T09:45:21+03:00
Общество

"Новогодний автобус" с сегодняшнего дня курсирует по маршруту №36 в Твери

Прокатиться на нем можно бесплатно
Ольга ТРОФИМОВА
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"Новогодний автобус" курсирует по маршруту №36"Новогодний автобус" курсирует по маршруту №36Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
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Утром, 4 января, "новогодний автобус" выехал на маршрут №36 - "Мамулино - Сахарово".

Транспорт курсирует бесплатно, начинает работу в 5:00 утра и в полночь отправляется в парк. Комфорт новых автобусов уже оценили многие горожане. Он просторный, безопасный и адаптирован для людей с ограниченными возможностями, рассчитан на 80 пассажиров: 27 могут ехать сидя и 53 - стоя.

Презентационный тур автобуса завершится 8 января. Транспорт взят МУП "ПАТП-1" по договору для тестирования новой транспортной модели пассажирских перевозок, которая в феврале будет внедрена в Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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