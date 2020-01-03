2020-01-03T15:06:03+03:00
Происшествия

В Тверской области мужчина зарезал ножом свою соседку по коммунальной квартире

Злоумышленник задержан, ведется следствие
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Следователи выясняют обстоятельства убийства женщиныСледователи выясняют обстоятельства убийства женщиныФото: Евгения ГРЕБЕНИК
Изменить размер текста:

В совершении преступления подозревается 46-летний житель Бологовского района.

Как полагает следствие, 2 января 2020 года подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в коммунальной квартире дома по улице Березовая роща поселка Выползово, несколько раз ударил ножом свою 47-летнюю соседку по коммунальной квартире, ранив женщину в спину и ноги. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Предполагаемого преступника задержали "по горячим следам". Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

- Следователем СКР проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Допрошены свидетели, назначены необходимые экспертизы, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

В ближайшее время фигуранту предъявят обвинение. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Женщина сломала руку, катаясь на квадроцикле в Тверской области
В Тверской области мужчина зарезал ножом свою соседку по коммунальной квартире
В шаге от победы: группа "Витамин Б" из Тверской области выступила в полуфинале конкурса "Новая Звезда" на федеральном канале
В Твери мужчина и женщина прятали в тайники "тяжелые" наркотики
В Твери женщина нашла в коробке десять маленьких щенков
Безработная жительница Тверской области подозревается в мошенничестве с микрозаймами
Бытовой конфликт закончился поножовщиной в Тверской области
В канун Рождества жителей Твери приглашают потанцевать на "Снежном балу"
Икона, написанная осужденными в Тверской области, заняла второе место на конкурсе православной иконописи
Детям в Твери показывают сказки, фильмы и проводят мастер-классы
Взрыв газа в квартире в Твери мог произойти по вине сборщика кухни
Автомобили в Тверской области съезжали в кювет и сталкивались друг с другом