В Тверской области мужчина зарезал ножом свою соседку по коммунальной квартире

3 Янв. 2020 2020-01-03T15:06:03+03:00

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В совершении преступления подозревается 46-летний житель Бологовского района.

Как полагает следствие, 2 января 2020 года подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в коммунальной квартире дома по улице Березовая роща поселка Выползово, несколько раз ударил ножом свою 47-летнюю соседку по коммунальной квартире, ранив женщину в спину и ноги. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Предполагаемого преступника задержали "по горячим следам". Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

- Следователем СКР проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Допрошены свидетели, назначены необходимые экспертизы, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

В ближайшее время фигуранту предъявят обвинение. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU