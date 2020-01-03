2020-01-03T15:21:47+03:00
Общество

В шаге от победы: группа "Витамин Б" из Тверской области выступила в полуфинале конкурса "Новая Звезда" на федеральном канале

Одной судейской звезды дуэту не хватило до выхода в финал, но у ребят есть шанс на победу от зрителей
Ольга ТРОФИМОВА
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Илья и Анастасия Быковы борются за выход в финал конкурса "Новая Звезда" Фото: с сайта tvzvezda.ru, из архива конкурса "Новая звезда"Илья и Анастасия Быковы борются за выход в финал конкурса "Новая Звезда" Фото: с сайта tvzvezda.ru, из архива конкурса "Новая звезда"
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В пятницу, 3 января, стали известны результаты первого полуфинала конкурса "Новая Звезда", который проходит на телеканале "Звезда".

В результате голосования жюри только шесть участников вышли в финал. Группе "VИTAMИN B" из Тверской области, в составе которой выступают Илья Быков и его сестра Анастасия, для продолжения борьбы не хватило всего одной судейской симпатии.

Однако, шанс побороться за главный приз конкурса - 1 000 000 рублей на профессиональное продвижение - у ребят еще есть. Но им не обойтись без поддержки зрителей.

- Друзья, для нас огромная честь представлять Тверскую область на центральном телевидении в масштабном проекте "Новая Звезда". Теперь всё в ваших руках. Вместе мы сможем победить, - обратились Илья и Анастасия к зрителям на своем YouTube канале.

Чтобы поддержать дуэт, нужно отправить короткое SMS - Z69 на номер 1880 (с каждого номера можно отправить до 20-ти SMS). Голосование стартует в полночь 4 января по Московскому времени и завершится в 23:59 12 января.

Сообщается, что все собранные средства идут в Благотворительный фонд "Измени одну жизнь".

ИСТОЧНИК KP.RU

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