В шаге от победы: группа "Витамин Б" из Тверской области выступила в полуфинале конкурса "Новая Звезда" на федеральном канале
В пятницу, 3 января, стали известны результаты первого полуфинала конкурса "Новая Звезда", который проходит на телеканале "Звезда".
В результате голосования жюри только шесть участников вышли в финал. Группе "VИTAMИN B" из Тверской области, в составе которой выступают Илья Быков и его сестра Анастасия, для продолжения борьбы не хватило всего одной судейской симпатии.
Однако, шанс побороться за главный приз конкурса - 1 000 000 рублей на профессиональное продвижение - у ребят еще есть. Но им не обойтись без поддержки зрителей.
- Друзья, для нас огромная честь представлять Тверскую область на центральном телевидении в масштабном проекте "Новая Звезда". Теперь всё в ваших руках. Вместе мы сможем победить, - обратились Илья и Анастасия к зрителям на своем YouTube канале.
Чтобы поддержать дуэт, нужно отправить короткое SMS - Z69 на номер 1880 (с каждого номера можно отправить до 20-ти SMS). Голосование стартует в полночь 4 января по Московскому времени и завершится в 23:59 12 января.
Сообщается, что все собранные средства идут в Благотворительный фонд "Измени одну жизнь".
ИСТОЧНИК KP.RU