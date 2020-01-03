В Твери мужчина и женщина прятали в тайники "тяжелые" наркотики

3 Янв. 2020 2020-01-03T14:18:10+03:00

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Информация о том, что двое местных жителей намерены сбыть на территории областной столицы крупную партию наркотиков, поступила в Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г.Твери.

Оперативники выехали с проверкой и на одной из улиц задержали 36-летнюю женщину и ее 34-летнего мужа, когда они прятали наркотики в тайники. В ходе личного досмотра у подозреваемых были обнаружены полиэтиленовые свертки с порошкообразным веществом. Позже экспертиза показала, что это наркотик общей массой более пяти грамм.

Возбуждено уголовное дело. За хранение и сбыт наркотических веществ в крупном размере супруги могут провести в тюрьме ближайшие 20 лет. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU