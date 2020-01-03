2020-01-03T14:18:10+03:00
Происшествия

В Твери мужчина и женщина прятали в тайники "тяжелые" наркотики

Подозреваемые задержаны с поличным
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
На улице Твери полицейские задержали семейную пару по подозрению в сбыте наркотиков Фото: архив "КП"На улице Твери полицейские задержали семейную пару по подозрению в сбыте наркотиков Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Информация о том, что двое местных жителей намерены сбыть на территории областной столицы крупную партию наркотиков, поступила в Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г.Твери.

Оперативники выехали с проверкой и на одной из улиц задержали 36-летнюю женщину и ее 34-летнего мужа, когда они прятали наркотики в тайники. В ходе личного досмотра у подозреваемых были обнаружены полиэтиленовые свертки с порошкообразным веществом. Позже экспертиза показала, что это наркотик общей массой более пяти грамм.

Возбуждено уголовное дело. За хранение и сбыт наркотических веществ в крупном размере супруги могут провести в тюрьме ближайшие 20 лет. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Женщина сломала руку, катаясь на квадроцикле в Тверской области
В Тверской области мужчина зарезал ножом свою соседку по коммунальной квартире
В шаге от победы: группа "Витамин Б" из Тверской области выступила в полуфинале конкурса "Новая Звезда" на федеральном канале
В Твери мужчина и женщина прятали в тайники "тяжелые" наркотики
В Твери женщина нашла в коробке десять маленьких щенков
Безработная жительница Тверской области подозревается в мошенничестве с микрозаймами
Бытовой конфликт закончился поножовщиной в Тверской области
В канун Рождества жителей Твери приглашают потанцевать на "Снежном балу"
Икона, написанная осужденными в Тверской области, заняла второе место на конкурсе православной иконописи
Детям в Твери показывают сказки, фильмы и проводят мастер-классы
Взрыв газа в квартире в Твери мог произойти по вине сборщика кухни
Автомобили в Тверской области съезжали в кювет и сталкивались друг с другом