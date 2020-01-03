Безработная жительница Тверской области подозревается в мошенничестве с микрозаймами

3 Янв. 2020 2020-01-03T13:27:02+03:00

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В Старицкий отдел полиции обратились сотрудники микрофинансовой организации, расположенной в Старице.

Полицейские выяснили, что несколько месяцев назад организация выдала через интернет заём на 11 тысяч рублей одной из местных жительниц. Получив деньги, женщина пропала и перестала отвечать на звонки. Позже стало известно, что в анкете заёмщица указала ложные сведения о месте работы и размере своих доходов.

Злоумышленницу разыскали. Ею оказалась ранее не судимая и безработная 30-летняя жительница Старицкого района. Фигурантка рассказала, что потратила кредит в тот же вечер и возвращать деньги организации не планировала.

По статье "Мошенничество в сфере кредитования" возбуждено уголовное дело. Женщине грозит крупный штраф, принудительные работы или арест на срок до четырех месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU