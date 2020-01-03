Бытовой конфликт закончился поножовщиной в Тверской области

3 Янв. 2020 2020-01-03T10:43:36+03:00

На месте происшествия работали медики и полиция Фото: vk.com/"Подслушано у медиков г. Тверь| ТО (ПуМТ)"

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ЧП произошло 2 января в многоэтажном доме на улице Весенняя, Вахонинского сельского поселения, Конаковского района, Тверской области. О случившемся сообщает паблик "Подслушано у медиков г. Тверь| ТО (ПуМТ)" в соцсети.

- Бытовой конфликт с неустановленными лицами закончился ножевым ранением пострадавшего, - пишет сообщество.

На месте происшествия работали медики "скорой помощи" и полиция. Пострадавшего доставили в Конаковскую ЦРБ. О его состоянии пока ничего не известно.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU