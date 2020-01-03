2020-01-03T10:03:13+03:00
Досуг

В канун Рождества жителей Твери приглашают потанцевать на "Снежном балу"

Гостей мероприятия ждут Дед Мороз со Снегурочкой, много музыки и танцев
Ольга ТРОФИМОВА
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"Снежный бал" открывает череду рождественских праздников в Твери"Снежный бал" открывает череду рождественских праздников в ТвериФото: Евгения ГУСЕВА
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Тверской областной Дворец культуры "Пролетарка" приглашает жителей Твери в возрасте от 17 лет на "Снежный бал".

Новогодний и рождественский праздник состоится 6 января, в 15:00. Танцевальную программу откроет полонез или бальное шествие. Затем прозвучат "сударушка", "кадриль", "вальс".

Гостей ждут танцы и игры, поздравления от Деда Мороза и Снегурочки, конкурс на лучший новогодний костюм, фото и видеосъемка.

На мероприятии действует дресс-код: участников просят приходить в бальной одежде и обуви и лучше - светлых тонов.

Если вы не умеете танцевать, но хотите на бал, то 4 января приходите на мастер-класс по танцам, который начнется в 12:00 в бальном зале Дворца.

Билеты продаются в кассе ДК "Пролетарка", на проспекте Калинина, 20.

ИСТОЧНИК KP.RU

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