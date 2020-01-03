2020-01-03T09:32:59+03:00
Общество

Икона, написанная осужденными в Тверской области, заняла второе место на конкурсе православной иконописи

Лик выполнен маслом по дереву и украшен резьбой
Ольга ТРОФИМОВА
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Учреждения УФСИН России по Тверской области были представлены храмовой иконой святого благоверного князя Георгия Владимирского Фото: пресс-служба УФСИН России по Тверской областиУчреждения УФСИН России по Тверской области были представлены храмовой иконой святого благоверного князя Георгия Владимирского Фото: пресс-служба УФСИН России по Тверской области
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Конкурс "Канон" проводился в 2019 году в рамках Всероссийского смотра религиозной деятельности осужденных "Не числом, а смирением" и был посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В финал вышли более ста иконописных работ из 81 территориального органа ФСИН России, а также из Республики Беларусь и Республики Казахстан.

Учреждения УФСИН России по Тверской области были представлены храмовой иконой святого благоверного князя Георгия Владимирского. Ее изготовили осужденные ИК-6 города Бежецка. Икона выполнена маслом на дереве, украшена резьбой.

На конкурсе, по решению жюри, работа заняла второе место.

Первое место заняла икона "Святой праведный воин Федор Ушаков", написанная осужденным из ИК-2 УФСИН России по Ярославской области, а третье место – икона "Покров Пресвятой Богородицы", выполненная осужденным из ИК-6 УФСИН России по Камчатскому краю.

Иконы - победители конкурса Фото: пресс-служба УФСИН России по Тверской области

Иконы - победители конкурса Фото: пресс-служба УФСИН России по Тверской области

- Православным общинам, чьи работы стали победителями, вручены грамоты Синодального отдела Русской православной церкви по тюремному служению и ценные подарки,- сообщили в пресс-службе УФСИН России по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Икона, написанная осужденными в Тверской области, заняла второе место на конкурсе православной иконописи
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