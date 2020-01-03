Икона, написанная осужденными в Тверской области, заняла второе место на конкурсе православной иконописи

3 Янв. 2020 2020-01-03T09:32:59+03:00

Учреждения УФСИН России по Тверской области были представлены храмовой иконой святого благоверного князя Георгия Владимирского Фото: пресс-служба УФСИН России по Тверской области

Лик выполнен маслом по дереву и украшен резьбой

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Конкурс "Канон" проводился в 2019 году в рамках Всероссийского смотра религиозной деятельности осужденных "Не числом, а смирением" и был посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В финал вышли более ста иконописных работ из 81 территориального органа ФСИН России, а также из Республики Беларусь и Республики Казахстан.

Учреждения УФСИН России по Тверской области были представлены храмовой иконой святого благоверного князя Георгия Владимирского. Ее изготовили осужденные ИК-6 города Бежецка. Икона выполнена маслом на дереве, украшена резьбой.

На конкурсе, по решению жюри, работа заняла второе место.

Первое место заняла икона "Святой праведный воин Федор Ушаков", написанная осужденным из ИК-2 УФСИН России по Ярославской области, а третье место – икона "Покров Пресвятой Богородицы", выполненная осужденным из ИК-6 УФСИН России по Камчатскому краю.

Иконы - победители конкурса Фото: пресс-служба УФСИН России по Тверской области

- Православным общинам, чьи работы стали победителями, вручены грамоты Синодального отдела Русской православной церкви по тюремному служению и ценные подарки,- сообщили в пресс-службе УФСИН России по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU