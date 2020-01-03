Детям в Твери показывают сказки, фильмы и проводят мастер-классы

3 Янв. 2020 2020-01-03T09:04:29+03:00

Праздничные мероприятия для детей проходят в досуговых центрах и библиотеках Фото: администрация Твери

Мероприятия проходят в досуговых центрах и библиотеках

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В период новогодних каникул, 3 и 4 января, досуговый центр "Мир", на ул. Можайского, 63, приглашает детей и взрослых на просмотр волшебной сказки "Лунный мышонок и Новый год".

Начало представления в 11:00 и 14:00.

Также, сегодня городская библиотека имени А.И. Герцена, на Тверском проспекте, 5, проводит для ребят мастер-класс, на котором посетители смогут своими руками создать новогоднюю игрушку.

Начало в 12:00.

А в 14:00 посетителям покажут фильм "Щелкунчик и четыре королевства".

В Доме культуры посёлка Сахарово 3 и 4 января состоится развлекательная программа "Новогодняя карусель", а во Дворце культуры "Затверецкий" сегодня, в 16:00 начнётся праздничное представление "Новогоднее приземление с планеты Плюк". В ДК посёлка Литвинки с 18 часов стартует дискотека для подростков.

ИСТОЧНИК KP.RU