2020-01-03T09:04:29+03:00
Досуг

Детям в Твери показывают сказки, фильмы и проводят мастер-классы

Мероприятия проходят в досуговых центрах и библиотеках
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Праздничные мероприятия для детей проходят в досуговых центрах и библиотеках Фото: администрация ТвериПраздничные мероприятия для детей проходят в досуговых центрах и библиотеках Фото: администрация Твери
Изменить размер текста:

В период новогодних каникул, 3 и 4 января, досуговый центр "Мир", на ул. Можайского, 63, приглашает детей и взрослых на просмотр волшебной сказки "Лунный мышонок и Новый год".

Начало представления в 11:00 и 14:00.

Также, сегодня городская библиотека имени А.И. Герцена, на Тверском проспекте, 5, проводит для ребят мастер-класс, на котором посетители смогут своими руками создать новогоднюю игрушку.

Начало в 12:00.

А в 14:00 посетителям покажут фильм "Щелкунчик и четыре королевства".

В Доме культуры посёлка Сахарово 3 и 4 января состоится развлекательная программа "Новогодняя карусель", а во Дворце культуры "Затверецкий" сегодня, в 16:00 начнётся праздничное представление "Новогоднее приземление с планеты Плюк". В ДК посёлка Литвинки с 18 часов стартует дискотека для подростков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бытовой конфликт закончился поножовщиной в Тверской области
В канун Рождества жителей Твери приглашают потанцевать на "Снежном балу"
Икона, написанная осужденными в Тверской области, заняла второе место на конкурсе православной иконописи
Детям в Твери показывают сказки, фильмы и проводят мастер-классы
Взрыв газа в квартире в Твери мог произойти по вине сборщика кухни
Автомобили в Тверской области съезжали в кювет и сталкивались друг с другом
Серийный взломщик автомобилей в Твери отправлен в вынужденный отпуск
Полицейские в Тверской области задержали угонщика, которого спровоцировал владелец авто
По центру Твери гуляла овечка
Женщина сгорела в собственном доме в Тверской области, спасая вещи
Из-за взрыва газа создана областная комиссия по чрезвычайным ситуациям
Следователи Следственного комитета исследуют место взрыва газа в квартире в Твери
В Тверской области пропала женщина с чёрной таксой
Кожевенный завод в Осташкове не будет банкротом
Силовые структуры Тверской области переведены на усиленный режим
В лобовом столкновении под Тверью ранены четыре человека
Немецкий автомобиль слетел в кювет в Старицком районе Тверской области
Первым родившимся ребёнком в Твери в новогоднюю ночь стала девочка
Катание на снегоходе стало причиной гибели человека в Тверской области
В Кимрах бегали, в Твери молились
В Тверской области водители наезжали на пьяных пешеходов
Декаде спорта в Тверской области дан старт 1 января 2020 года
Если новогодний мусор в Тверской области не вывозят, нужно звонить
В новогодние праздники в Тверской области можно накормить птиц и получить за это подарок
Губернатор Игорь Руденя поздравил жителей Тверской области с праздниками
Тверь встретила Новый год мокрым снегом