Автомобили в Тверской области съезжали в кювет и сталкивались друг с другом
Первое ДТП произошло в Калязинском районе, на 89 километре дороги Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск.
Не разъехались два автомобиля, потому что один из них выехал на встречку. В результате пострадали пассажиры виновного в происшествии автомобиля – 17-летний юноша и 40-летняя женщина.
Во втором авто пострадал 31-летний водитель. Угрозы жизни пострадавших нет. Водители были трезвыми.
Второе ДТП случилось на 11 километре дороги Городня – Редкино – Стариково. Там авто съехало в кювет и опрокинулось колёсами вверх. Пострадал 15-летний пассажир. Водитель был трезвый.
ИСТОЧНИК KP.RU