2020-01-02T20:23:24+03:00
Происшествия

Автомобили в Тверской области съезжали в кювет и сталкивались друг с другом

К счастью, все живы
Олег ХАДАЕВ
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Сотрудникам ГИБДД в праздники работы прибавилось. Фото: УГИБДД по Тверской области.Сотрудникам ГИБДД в праздники работы прибавилось. Фото: УГИБДД по Тверской области.
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Первое ДТП произошло в Калязинском районе, на 89 километре дороги Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск.

Не разъехались два автомобиля, потому что один из них выехал на встречку. В результате пострадали пассажиры виновного в происшествии автомобиля – 17-летний юноша и 40-летняя женщина.

Во втором авто пострадал 31-летний водитель. Угрозы жизни пострадавших нет. Водители были трезвыми.

Второе ДТП случилось на 11 километре дороги ГородняРедкино – Стариково. Там авто съехало в кювет и опрокинулось колёсами вверх. Пострадал 15-летний пассажир. Водитель был трезвый.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Автомобили в Тверской области съезжали в кювет и сталкивались друг с другом
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