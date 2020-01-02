Серийный взломщик автомобилей в Твери отправлен в вынужденный отпуск
Никак не связанные друг с другом тверичане стали обращаться в полицию с жалобами на неизвестного, которые вскрывает их автомобили и похищает оттуда ценные вещи.
Злоумышленник действовал банально – ночью или поздно вечером разбивал стекло автомобиля и вытаскивал из салона то, что привлекало его внимание.
Суммы ущерба колебались от 5000 до 15000 рублей.
Полиция тщательно исследовала места совершения преступлений, собрала улики и выяснила, что по кривой дорожке ходит несудимый 31-летний житель Твери.
Сейчас он задержан и его проверяют на причастность к аналогичным преступлениям в Твери.
По второй части 158 статьи, он может покинуть нас на пять лет.
ИСТОЧНИК KP.RU