Серийный взломщик автомобилей в Твери отправлен в вынужденный отпуск

2 Янв. 2020 2020-01-02T19:22:35+03:00

Любая кража до добра не доведёт. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Он может покинуть город на пять лет

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Никак не связанные друг с другом тверичане стали обращаться в полицию с жалобами на неизвестного, которые вскрывает их автомобили и похищает оттуда ценные вещи.

Злоумышленник действовал банально – ночью или поздно вечером разбивал стекло автомобиля и вытаскивал из салона то, что привлекало его внимание.

Суммы ущерба колебались от 5000 до 15000 рублей.

Полиция тщательно исследовала места совершения преступлений, собрала улики и выяснила, что по кривой дорожке ходит несудимый 31-летний житель Твери.

Сейчас он задержан и его проверяют на причастность к аналогичным преступлениям в Твери.

По второй части 158 статьи, он может покинуть нас на пять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU