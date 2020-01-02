2020-01-02T18:46:46+03:00
Происшествия

Полицейские в Тверской области задержали угонщика, которого спровоцировал владелец авто

Произошло это в Сандово
Олег ХАДАЕВ
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Полицейские не дали шансов угонщику уйти.Полицейские не дали шансов угонщику уйти.Фото: Кирилл ЧАЩИН
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25-летний житель Сандово пришёл в полицию с грустными мыслями – некто угнал у него авто.

Полицейские начали быстро выяснять обстоятельства дела и установили, что владелец машины оставил ключи в замке зажигания, да ещё и не запер двери своего ВАЗа.

Распутывая историю, полицейские обнаружили, что злоумышленник именно этим и воспользовался, и укатил в даль светлую. Но ненадолго.

Полиция быстро установила, что угонщик – это 28-летний безработный из того же Сандово.

Его задержали, теперь угонщику светит до пяти лет лишения свободы по первой части статьи 166 УК РФ. Но могут и меньше дать, ведь владелец авто сам спровоцировал угонщика своей беспечностью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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