Женщина сгорела в собственном доме в Тверской области, спасая вещи
Ей было всего 53 года
Женщина погибла спасая собственные вещи.Фото: Дмитрий МИТИН
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2 января в деревне Шурманка Кимрского района Тверской области загорелся дом. Пока пожарные ехали к месту возгорания, хозяйка пыталась вынести из строения личные вещи, но забежав в дом, из него она уже не выбралась.
Прибывшие пожарные дом потушили и разбирая пепелище, обнаружили останки 53-летней хозяйки дома.
Поскольку погиб человек, выяснением обстоятельств дела тут же занялись следователи СУ СК РФ по Тверской области.
Прежде чем будет вынесено какое-то решение, следователям предстоят различные экспертизы и опрос свидетелей.
ИСТОЧНИК KP.RU