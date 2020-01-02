Из-за взрыва газа создана областная комиссия по чрезвычайным ситуациям

2 Янв. 2020 2020-01-02T10:50:14+03:00

Главный вопрос: почему произошла утечка газа? Фото: СУ СК РФ по Тверской области.

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На взрыв газа в квартире жилого многоэтажного дома в Твери оперативно отреагировал губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Им создана областная комиссия по чрезвычайным ситуациям. В её состав вошли представители региональных министерств - энергетики и ЖКХ, здравоохранения, строительства, а также администрации Твери.

Им поручено выяснить все обстоятельства происшествия, обеспечить жильцов всем необходимым, оказать медпомощь нуждающимся.

ИСТОЧНИК KP.RU