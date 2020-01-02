2020-01-02T10:50:14+03:00
Происшествия

Из-за взрыва газа создана областная комиссия по чрезвычайным ситуациям

На ЧП отреагировал губернатор Тверской области
Олег ХАДАЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments3
Главный вопрос: почему произошла утечка газа? Фото: СУ СК РФ по Тверской области.Главный вопрос: почему произошла утечка газа? Фото: СУ СК РФ по Тверской области.
Изменить размер текста:

На взрыв газа в квартире жилого многоэтажного дома в Твери оперативно отреагировал губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Им создана областная комиссия по чрезвычайным ситуациям. В её состав вошли представители региональных министерств - энергетики и ЖКХ, здравоохранения, строительства, а также администрации Твери.

Им поручено выяснить все обстоятельства происшествия, обеспечить жильцов всем необходимым, оказать медпомощь нуждающимся.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из-за взрыва газа создана областная комиссия по чрезвычайным ситуациям
Следователи Следственного комитета исследуют место взрыва газа в квартире в Твери
В Тверской области пропала женщина с чёрной таксой
Кожевенный завод в Осташкове не будет банкротом
Силовые структуры Тверской области переведены на усиленный режим
В лобовом столкновении под Тверью ранены четыре человека
Немецкий автомобиль слетел в кювет в Старицком районе Тверской области
Первым родившимся ребёнком в Твери в новогоднюю ночь стала девочка
Катание на снегоходе стало причиной гибели человека в Тверской области
В Кимрах бегали, в Твери молились
В Тверской области водители наезжали на пьяных пешеходов
Декаде спорта в Тверской области дан старт 1 января 2020 года
Если новогодний мусор в Тверской области не вывозят, нужно звонить
В новогодние праздники в Тверской области можно накормить птиц и получить за это подарок
Губернатор Игорь Руденя поздравил жителей Тверской области с праздниками
Тверь встретила Новый год мокрым снегом