Следователи Следственного комитета исследуют место взрыва газа в квартире в Твери
После этого будет решено, возбуждать ли уголовное дело
В квартире взрывом выбиты все окна.
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Московским межрайонным следственным отделом Твери Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области
Начата проверка обстоятельств взрыва газа в квартире на 3 этаже дома № 19 по бульвару Гусева Твери.
Следователи изучают место происшествия, опрашивают очевидцев. Результатом этой работы станет либо возбуждение, либо отказ в возбуждении уголовного дела по факту ЧП.
«КП»-Тверь» продолжает следить за развитием событий.
Взрыв газа в квартире в Твери.
ИСТОЧНИК KP.RU