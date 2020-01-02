2020-01-02T10:27:47+03:00
Происшествия

Следователи Следственного комитета исследуют место взрыва газа в квартире в Твери

После этого будет решено, возбуждать ли уголовное дело
Олег ХАДАЕВ
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В квартире взрывом выбиты все окна.В квартире взрывом выбиты все окна.
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Московским межрайонным следственным отделом Твери Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области

Начата проверка обстоятельств взрыва газа в квартире на 3 этаже дома № 19 по бульвару Гусева Твери.

Следователи изучают место происшествия, опрашивают очевидцев. Результатом этой работы станет либо возбуждение, либо отказ в возбуждении уголовного дела по факту ЧП.

«КП»-Тверь» продолжает следить за развитием событий.

Взрыв газа в квартире в Твери.

ИСТОЧНИК KP.RU

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