В Тверской области пропала женщина с чёрной таксой

2 Янв. 2020 2020-01-02T09:09:13+03:00

Случилось это за несколько часов до Нового года

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Женщина с таксой пропала в Тверской области.

О начале поисков сообщает ВПСО «Сова».

57-летняя жительница села Никольское, Надежда Виссарионовна Дурышкина (Карташова), накануне празднования Нового года, где-то в 16:30 – 18:00, вышла из дома, чтобы выгулять свою чёрную таксу.

Больше её никто не видел.

Из одежды на женщине приметные розовые шапочка, варежки и ботинки, спортивные штаны с лампасами и куртка.

Любую информацию о пропавшей можно сообщить в полицию, либо представителю ВПСО «Сова» по телефону 8 (915) 722-55-66.

Ориентировка для поиска. Фото: ВПСО "Сова".

ИСТОЧНИК KP.RU