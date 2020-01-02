В Тверской области пропала женщина с чёрной таксой
Женщина с таксой пропала в Тверской области.
О начале поисков сообщает ВПСО «Сова».
57-летняя жительница села Никольское, Надежда Виссарионовна Дурышкина (Карташова), накануне празднования Нового года, где-то в 16:30 – 18:00, вышла из дома, чтобы выгулять свою чёрную таксу.
Больше её никто не видел.
Из одежды на женщине приметные розовые шапочка, варежки и ботинки, спортивные штаны с лампасами и куртка.
Любую информацию о пропавшей можно сообщить в полицию, либо представителю ВПСО «Сова» по телефону 8 (915) 722-55-66.
Ориентировка для поиска. Фото: ВПСО "Сова".
ИСТОЧНИК KP.RU