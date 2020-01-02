2020-01-02T09:09:13+03:00
Происшествия

В Тверской области пропала женщина с чёрной таксой

Случилось это за несколько часов до Нового года
Олег ХАДАЕВ
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Надежда Виссарионовна Дурышкина (Карташова). Фото: ВПСО "Сова".Надежда Виссарионовна Дурышкина (Карташова). Фото: ВПСО "Сова".
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Женщина с таксой пропала в Тверской области.

О начале поисков сообщает ВПСО «Сова».

57-летняя жительница села Никольское, Надежда Виссарионовна Дурышкина (Карташова), накануне празднования Нового года, где-то в 16:30 – 18:00, вышла из дома, чтобы выгулять свою чёрную таксу.

Больше её никто не видел.

Из одежды на женщине приметные розовые шапочка, варежки и ботинки, спортивные штаны с лампасами и куртка.

Любую информацию о пропавшей можно сообщить в полицию, либо представителю ВПСО «Сова» по телефону 8 (915) 722-55-66.

Ориентировка для поиска. Фото: ВПСО "Сова".

Ориентировка для поиска. Фото: ВПСО "Сова".

ИСТОЧНИК KP.RU

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