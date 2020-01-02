Кожевенный завод в Осташкове не будет банкротом

2 Янв. 2020 2020-01-02T08:35:01+03:00

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Появившаяся перед праздниками информация о предстоящем банкротстве Верхневолжского кожевенного завода в Осташкове взволновала многих. Ведь завод это 1200 работников предприятия, поддержание коммунальных объектов для социальной сферы Осташкова, производство продукции на 2,6 млрд. рублей в год и 80% российского рынка коллагена.

За несколько часов до Нового года стало известно, что правительство региона смогло инициировать переговоры всех заинтересованных сторон, и проблема с банкротством была решена.

«Достигнута договоренность о заключении мирового соглашения между Федеральной налоговой службой, государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ и собственником Верхневолжского кожевенного завода в Осташкове», - говорится в официальном сообщении.

Напомним, 10 января в Арбитражном суде должно было слушаться дело Кожевенного завода о начале процедуры банкротства. Инициатором выступила Налоговая служба, выставив заводу претензии на сумму 2 млрд. 580 млн. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU