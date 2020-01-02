2 Янв. 2020 2020-01-02T08:02:20+03:00

Связано это с массовыми новогодними гуляниями жителей и гостей региона

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Силовые структуры Тверской области переведены на усиленный режим несения службы. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Силовикам предписано усилить внимание на антитеррористическую и пожарную безопасность в местах массовых гуляний людей.

Вопросы безопасности охватывают не только текущие праздники, но и грядущие купания на Крещение.

Решение об усиление было принято ещё 25 декабря на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Тверской области под председательством губернатора Игоря Рудени.

Для выполнения задачи только сотрудников полиции задействовано 1200 человек. Планируется привлечение и добровольцев.

ИСТОЧНИК KP.RU