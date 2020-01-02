Силовые структуры Тверской области переведены на усиленный режим
Силовые структуры Тверской области переведены на усиленный режим несения службы. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Силовикам предписано усилить внимание на антитеррористическую и пожарную безопасность в местах массовых гуляний людей.
Вопросы безопасности охватывают не только текущие праздники, но и грядущие купания на Крещение.
Решение об усиление было принято ещё 25 декабря на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Тверской области под председательством губернатора Игоря Рудени.
Для выполнения задачи только сотрудников полиции задействовано 1200 человек. Планируется привлечение и добровольцев.
ИСТОЧНИК KP.RU