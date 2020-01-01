В лобовом столкновении под Тверью ранены четыре человека
Водитель одного из авто был пьян
Машины разметало по дороге. Фото: УГИБДД по Тверской области.
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1 января на восьмом километре трассы Тверь – Бежецк произошло лобовое столкновение двух автомобилей: Опель Фронтера и Ауди А4 врезались друг в друга.
В результате столкновения все выжили, но ранения получили оба водителя и пассажиры, всего четыре человека.
Все раненые госпитализированы в Тверь, в Больницу скорой помощи. Автомобили восстановлению не подлежат.
Освидетельствование показало, что водитель Опеля был пьян.
ИСТОЧНИК KP.RU