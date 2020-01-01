Немецкий автомобиль слетел в кювет в Старицком районе Тверской области

1 Янв. 2020 2020-01-01T17:20:07+03:00

Автомобиль пострадал не меньше водителя и пассажиров. Фото: УГИБДД по Тверской области.

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1 января, в Старицком районе Тверской области немецкий автомобиль «Фольксваген» слетел в кювет. Автомашиной управлял 40-летний мужчина. Он вёз 63-летнего нетрезвого мужчину.

В пяти километрах от автодороги Тверь – Старица – Ржев, близ деревни Благинино, иномарка слетела с дороги в достаточно глубокий кювет.

И водителя и пассажира госпитализировали в Тверь, в больницу Скорой помощи.

На момент появления информации о ДТП, ещё не было сведений о характере ранений водителя и пассажира. Равно как пока неизвестно, что стало причиной происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU