Первым родившимся ребёнком в Твери в новогоднюю ночь стала девочка

1 Янв. 2020 2020-01-01T16:39:44+03:00

Всем родившимся 1 января 2020 года предзнаменована долгая жизнь

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1 января 2020 года ночь в Твери длилась до 9 часов 13 минут по московскому времени. Далее уже настало утро.

В эту первую ночь 2020 года в Твери родилось четыре младенца – две девочки и два мальчика.

Первой родилась девочка в областном (бывшем №1) роддоме Твери. Следующим на свет появился мальчик в роддоме №2. Потом опять мальчик – в Перинатальном центре. И завершилась новогодняя ночь рождением девочки в роддоме №5.

Кстати, по приметам, если малыш родился в первые числа месяца и новолуние, это предначертание долгой жизни. А сейчас как раз и начало месяца, и новолуние.

Ну а кроме примет, все роженицы в Тверской области, как и те, которые родили 1 января, получат подарок для новорождённых. В 2019 году обладателями такого подарка стали 2204 семьи.

Вручение подарков, это инициатива губернатора Тверской области в рамках национального проекта «Демография».

«Наша главная задача – это забота о семьях, материнстве и детстве, – подчёркивает Игорь Руденя. – Каждая семья, где родился ребенок, получает набор детских принадлежностей, в который входит 58 предметов. Подарок предусмотрен при рождении и регистрации на территории тверского региона нового маленького гражданина Российской Федерации».

ИСТОЧНИК KP.RU