Первым родившимся ребёнком в Твери в новогоднюю ночь стала девочка
1 января 2020 года ночь в Твери длилась до 9 часов 13 минут по московскому времени. Далее уже настало утро.
В эту первую ночь 2020 года в Твери родилось четыре младенца – две девочки и два мальчика.
Первой родилась девочка в областном (бывшем №1) роддоме Твери. Следующим на свет появился мальчик в роддоме №2. Потом опять мальчик – в Перинатальном центре. И завершилась новогодняя ночь рождением девочки в роддоме №5.
Кстати, по приметам, если малыш родился в первые числа месяца и новолуние, это предначертание долгой жизни. А сейчас как раз и начало месяца, и новолуние.
Ну а кроме примет, все роженицы в Тверской области, как и те, которые родили 1 января, получат подарок для новорождённых. В 2019 году обладателями такого подарка стали 2204 семьи.
Вручение подарков, это инициатива губернатора Тверской области в рамках национального проекта «Демография».
«Наша главная задача – это забота о семьях, материнстве и детстве, – подчёркивает Игорь Руденя. – Каждая семья, где родился ребенок, получает набор детских принадлежностей, в который входит 58 предметов. Подарок предусмотрен при рождении и регистрации на территории тверского региона нового маленького гражданина Российской Федерации».
ИСТОЧНИК KP.RU