Катание на снегоходе стало причиной гибели человека в Тверской области

1 Янв. 2020 2020-01-01T16:03:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 1 января, стало известно о гибели человека при катании на снегоходе в Тверской области.

Из скупой информации можно установить, что всё случилось в 25 километрах к северу от Кимр, ниже по течению Волги. Два человека катались на снегоходе близ деревни Клыпино. По непонятной пока причине, снегоход врезался в дерево. Один из отдыхающих погиб на месте, второй ранен.

ГИБДД выясняет причины происшествия.

Напомним, происшествия при катании на снегоходах в Тверской области, даже если мало снега – не редкость. Жертвами становятся как рядовые водители, так и известные люди.

Например, в 2001 году, 8 декабря, при катании на снегоходе в Конаковском районе по льду Волги, погиб известный телеведущий Сергей Супонев. Ему было 38 лет. Автор и ведущий таких уникальных телепередач, как «Зов джунглей», «Звёздный час» и других, не заметил занесённый снегом причал и врезался в него. От полученных травм он скончался.

ИСТОЧНИК KP.RU