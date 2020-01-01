В Кимрах бегали, в Твери молились

1 Янв. 2020 2020-01-01T14:51:52+03:00

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1 января по Кимрам бежали бодрые люди. Фото: VK/Подслушано. Кимры/Ольга Серебрякова.

1 января утром в городе Кимры Тверской области сторонники здорового образа жизни вышли на пробежку по улицам города.

28 человек бодро пробежали по улицам волжского городка, о чём сообщили в группе «Подслушано. Кимры».

Пользователи по-разному комментировали увиденное, но в целом поддержали такую инициативу.

В Твери же в самом центре, на пересечении улиц Трёхсвятская и бульвара Радищева, был отслужен уже традиционный для 1 января молебен святому мученику Вонифатию перед его иконой с частицей мощей об исцелении страждущих от недуга пьянства, наркомании и защите детей от пагубных страстей.

Молебен провёл председатель приходского совета собора в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» иерей Александр Горячев.

ИСТОЧНИК KP.RU