В Кимрах бегали, в Твери молились
Жители Кимр 1 января вышли на пробежку.
1 января по Кимрам бежали бодрые люди. Фото: VK/Подслушано. Кимры/Ольга Серебрякова.
1 января утром в городе Кимры Тверской области сторонники здорового образа жизни вышли на пробежку по улицам города.
28 человек бодро пробежали по улицам волжского городка, о чём сообщили в группе «Подслушано. Кимры».
Пользователи по-разному комментировали увиденное, но в целом поддержали такую инициативу.
В Твери же в самом центре, на пересечении улиц Трёхсвятская и бульвара Радищева, был отслужен уже традиционный для 1 января молебен святому мученику Вонифатию перед его иконой с частицей мощей об исцелении страждущих от недуга пьянства, наркомании и защите детей от пагубных страстей.
Молебен провёл председатель приходского совета собора в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» иерей Александр Горячев.
ИСТОЧНИК KP.RU