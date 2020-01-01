В Тверской области водители наезжали на пьяных пешеходов

1 Янв. 2020 2020-01-01T13:48:45+03:00

Вот на этой дороге в Селижаровском районе и произошло второе ДТП. Фото УГИБДД Тверской области.

Скрывались с места происшествия и не вызывали ГИБДД

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Первое дорожное происшествие случилось в Кувшиново. По обочине шла 40-летняя женщина. Отмечая Новый год, она слегка усугубила.

В этот момент мимо проезжал автомобиль ВАЗ 2114. Проезжал, да не проехал и задел женщину, к счастью, без трагических последствий. Дама получила ушиб голени левой ноги, была осмотрена медиками, но ложиться в больницу отказалась.

Про 35-летнего водителя Лады ничего конкретного сказать нельзя, он с места происшествия скрылся. Позже его нашли, и если удастся доказать его вину, мужчине мало не покажется.

Второе ДТП случилось в Селижаровском районе. Там по 39-му километру трассы Осташков – Селижарово – Ржев шёл 19-летний юноша. Естественно празднику, он тоже был выпивший.

Мимо пытался проехать автомобиль ВАЗ 21099, но не смог. Управлявший авто 20-летний молодой человек, хотя и был трезвый, но наехал на пешехода. В итоге последний получил сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, но от наблюдения на праздники в больнице отказался.

Водитель не пострадал, а вот его 20-летняя пассажирка получила порезы лица и была отпущена домой.

Примечательно, что о ДТП сообщили в ГИБДД не его участники, а врачи Селижаровской ЦРБ.

ИСТОЧНИК KP.RU