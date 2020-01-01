В Тверской области водители наезжали на пьяных пешеходов
Первое дорожное происшествие случилось в Кувшиново. По обочине шла 40-летняя женщина. Отмечая Новый год, она слегка усугубила.
В этот момент мимо проезжал автомобиль ВАЗ 2114. Проезжал, да не проехал и задел женщину, к счастью, без трагических последствий. Дама получила ушиб голени левой ноги, была осмотрена медиками, но ложиться в больницу отказалась.
Про 35-летнего водителя Лады ничего конкретного сказать нельзя, он с места происшествия скрылся. Позже его нашли, и если удастся доказать его вину, мужчине мало не покажется.
Второе ДТП случилось в Селижаровском районе. Там по 39-му километру трассы Осташков – Селижарово – Ржев шёл 19-летний юноша. Естественно празднику, он тоже был выпивший.
Мимо пытался проехать автомобиль ВАЗ 21099, но не смог. Управлявший авто 20-летний молодой человек, хотя и был трезвый, но наехал на пешехода. В итоге последний получил сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, но от наблюдения на праздники в больнице отказался.
Водитель не пострадал, а вот его 20-летняя пассажирка получила порезы лица и была отпущена домой.
Примечательно, что о ДТП сообщили в ГИБДД не его участники, а врачи Селижаровской ЦРБ.
ИСТОЧНИК KP.RU