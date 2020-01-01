Декаде спорта в Тверской области дан старт 1 января 2020 года

1 Янв. 2020 2020-01-01T11:35:46+03:00

Ещё год назад снега в Тверской области было достаточно. Фото: Виктория ЖУКОВА

Но фактически она начнётся чуть позже

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С 1 по 8 января 2020 года в Тверской области объявлена декада спорта и здоровья.

Ожидается, что к более чем 160 спортивным мероприятиям примкнут 12000 жителей региона.

Однако, фактически анонсированные соревнования начнутся с 4 января.

В этот день стартует чемпионат Тверской области по теннису (Румянцево), и пройдут состязания на Кубок Тверской области по автоспорту (Борихино).

5 января могли пройти лыжные гонки (Калашниково), но, скорее всего, из-за отсутствия снега, они будут отменены.

И завершит праздничные состязания 6 января Рождественский турнир по настольному теннису (СК Султана Ахмерова). Потому что лыжные состязания 7 января в Торжке, скорее всего, не состоятся. Причина – всё тот же снег.

ИСТОЧНИК KP.RU