Декаде спорта в Тверской области дан старт 1 января 2020 года
С 1 по 8 января 2020 года в Тверской области объявлена декада спорта и здоровья.
Ожидается, что к более чем 160 спортивным мероприятиям примкнут 12000 жителей региона.
Однако, фактически анонсированные соревнования начнутся с 4 января.
В этот день стартует чемпионат Тверской области по теннису (Румянцево), и пройдут состязания на Кубок Тверской области по автоспорту (Борихино).
5 января могли пройти лыжные гонки (Калашниково), но, скорее всего, из-за отсутствия снега, они будут отменены.
И завершит праздничные состязания 6 января Рождественский турнир по настольному теннису (СК Султана Ахмерова). Потому что лыжные состязания 7 января в Торжке, скорее всего, не состоятся. Причина – всё тот же снег.
ИСТОЧНИК KP.RU