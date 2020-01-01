В новогодние праздники в Тверской области можно накормить птиц и получить за это подарок
Новогодние каникулы – лучшее время посвятить себя прогулкам на свежем воздухе и созерцанию природа.
Объявленный конкурс Министерством природных ресурсов и экологии региона позволит сделать это с пользой.
Минприроды накануне праздников призвало жителей региона кормить птиц, развешивая кормушки, и фотографировать процесс.
«Для участия в конкурсе нужно повесить кормушку на улице, сфотографировать и указать в комментарии район её размещения и всё, что хотите рассказать о жизни и привычках ваших пернатых подопечных. Автор лучшей фотографии с описанием получит подарок от Минприроды Тверской области», - говорится в официальном сообщении министерства.
Ваши фото ждут до 29 февраля на почте konkurs-mpr.tver@yandex.ru с пометкой «Кормушки».
Итоги конкурса будут подведены 1 апреля, в Международный день птиц.
ИСТОЧНИК KP.RU