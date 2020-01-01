2020-01-01T08:41:33+03:00
Дом. Семья

В новогодние праздники в Тверской области можно накормить птиц и получить за это подарок

Акцию объявило Министерство природных ресурсов и экологии региона
Олег ХАДАЕВ
Поделиться:
Кормить можно всех птиц, и уток, и гусей.Кормить можно всех птиц, и уток, и гусей.Фото: Виктория ТУШКОВА
Изменить размер текста:

Новогодние каникулы – лучшее время посвятить себя прогулкам на свежем воздухе и созерцанию природа.

Объявленный конкурс Министерством природных ресурсов и экологии региона позволит сделать это с пользой.

Минприроды накануне праздников призвало жителей региона кормить птиц, развешивая кормушки, и фотографировать процесс.

«Для участия в конкурсе нужно повесить кормушку на улице, сфотографировать и указать в комментарии район её размещения и всё, что хотите рассказать о жизни и привычках ваших пернатых подопечных. Автор лучшей фотографии с описанием получит подарок от Минприроды Тверской области», - говорится в официальном сообщении министерства.

Ваши фото ждут до 29 февраля на почте konkurs-mpr.tver@yandex.ru с пометкой «Кормушки».

Итоги конкурса будут подведены 1 апреля, в Международный день птиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24