2020-01-01T01:27:26+03:00
Политика

Губернатор Игорь Руденя поздравил жителей Тверской области с праздниками

Он записал специальное предновогоднее видеообращение
Олег ХАДАЕВ
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Поздравление жителей Тверской области губернатором Игорем Руденей.

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Игорь Руденя поздравил тверичан с Новым годом и Рождеством. Фото: ПТО

Игорь Руденя поздравил тверичан с Новым годом и Рождеством. Фото: ПТО

Губернатор Тверской области Игорь Руденя поздравил жителей Тверской области с Новым годом и Рождеством.

Поздравительные слова он высказал в специальном видеообращении, распространённом пресс-службой правительства региона.

Особенно Игорь Руденя отметил участие Тверской области в реализации нацпроектов.

Также губернатор высказал благодарность жителям Тверской области за достигнутые регионом успехи.

«Пусть дни новогодних и рождественских праздников будут наполнены улыбками родных людей, теплотой домашнего уюта, ожиданием добрых событий», - отметил Игорь Руденя и поздравил тверичан с Новым годом и Рождеством.

ИСТОЧНИК KP.RU

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