Губернатор Игорь Руденя поздравил жителей Тверской области с праздниками
Поздравление жителей Тверской области губернатором Игорем Руденей.
Игорь Руденя поздравил тверичан с Новым годом и Рождеством. Фото: ПТО
Губернатор Тверской области Игорь Руденя поздравил жителей Тверской области с Новым годом и Рождеством.
Поздравительные слова он высказал в специальном видеообращении, распространённом пресс-службой правительства региона.
Особенно Игорь Руденя отметил участие Тверской области в реализации нацпроектов.
Также губернатор высказал благодарность жителям Тверской области за достигнутые регионом успехи.
«Пусть дни новогодних и рождественских праздников будут наполнены улыбками родных людей, теплотой домашнего уюта, ожиданием добрых событий», - отметил Игорь Руденя и поздравил тверичан с Новым годом и Рождеством.
ИСТОЧНИК KP.RU