Тверь встретила Новый год мокрым снегом

1 Янв. 2020 2020-01-01T01:20:26+03:00

Фейерверков в этом году было меньше, чем годом ранее. Фото: Веб-камера.

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В Твери в новогоднюю ночь 1 января 2020 года, как и обещал наш прогноз, шёл мокрый снежок, при нулевой температуре.

Может поэтому, количество вышедших на ночную прогулку горожан было меньше, чем в предыдущие годы. Да и размах фейерверков в честь Нового года уступал предыдущим датам.

Обзор тверских веб-камер показал, что люди не спешили залпами выстреливать тысячи рублей в небо, предпочитая недорогую пиротехнику.

В этом году тверичанам разрешили запускать фейерверки на пяти площадках, но люди традиционно проигнорировали этот запрет.

Впереди тверичан ждут восемь дней выходных.

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В традиционных местах гуляний было немноголюдно. Фото: Веб-камера.

ИСТОЧНИК KP.RU