Робот, цирковое закулисье и экскурсия на авиабазу: "Ёлка желаний" исполнила мечты тверских ребят
Сегодня, 31 декабря, как по волшебству исполнились желания двух ребят - семилетнего Ярослава Елизарова из Твери и Вани Гавришкив из посёлка Старая Тропа Западнодвинского района.
Волшебству помогло то, что письма мальчишек попали на «Ёлку желаний» в московском Кремле.
"Ёлка желаний" - всероссийская благотворительная новогодняя акция. Каждый шарик на ёлке - желание ребёнка с трудной судьбой. В акции принимают участие в том числе и высокопоставленные политики, которые могут снять с ёлки шар и исполнить желание.
Принял участие в "Ёлке деланий" и тверской губернатор Игорь Руденя.
Ярослав просил бизиборд, который ему и вручили. Бизиборд – это специальная развивающая доска для детей, полная интересных деталей для развития логики и моторики.
А Ваня получил долгожданного робота на пульте управления. Мальчишка увлечён техникой.
Благодаря акции "Ёлка желаний" исполнились мечты и других тверских ребят: для 4-летнего Лёши Лункина организовали встречу с настоящим художником, 6-летняя Алена Зайцева побывала за кулисами цирка, а 11-летний Максим Бобров побывал на авиабазе «Хотилово-2».
ИСТОЧНИК KP.RU