2019-12-31T20:21:36+03:00
Общество

Робот, цирковое закулисье и экскурсия на авиабазу: "Ёлка желаний" исполнила мечты тверских ребят

Они приняли участие во всероссийской новогодней акции
Виктория ТУШКОВА
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"Ёлка желаний" - всероссийская благотворительная новогодняя акция."Ёлка желаний" - всероссийская благотворительная новогодняя акция.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сегодня, 31 декабря, как по волшебству исполнились желания двух ребят - семилетнего Ярослава Елизарова из Твери и Вани Гавришкив из посёлка Старая Тропа Западнодвинского района.

Волшебству помогло то, что письма мальчишек попали на «Ёлку желаний» в московском Кремле.

"Ёлка желаний" - всероссийская благотворительная новогодняя акция. Каждый шарик на ёлке - желание ребёнка с трудной судьбой. В акции принимают участие в том числе и высокопоставленные политики, которые могут снять с ёлки шар и исполнить желание.

Принял участие в "Ёлке деланий" и тверской губернатор Игорь Руденя.

Ярослав просил бизиборд, который ему и вручили. Бизиборд – это специальная развивающая доска для детей, полная интересных деталей для развития логики и моторики.

А Ваня получил долгожданного робота на пульте управления. Мальчишка увлечён техникой.

Благодаря акции "Ёлка желаний" исполнились мечты и других тверских ребят: для 4-летнего Лёши Лункина организовали встречу с настоящим художником, 6-летняя Алена Зайцева побывала за кулисами цирка, а 11-летний Максим Бобров побывал на авиабазе «Хотилово-2».

ИСТОЧНИК KP.RU

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