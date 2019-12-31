2019-12-31T19:42:59+03:00
Общество

Историю ёлочного шарика расскажут большим и маленьким жителям Твери

Вас ждут на "познавательном часе" в ближайшую субботу
Виктория ТУШКОВА
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Говорят, первые ёлочные украшения были съедобными. А нынешние - нет.Говорят, первые ёлочные украшения были съедобными. А нынешние - нет.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Говорят, первые ёлочные украшения были съедобными. Все без исключения. Это могли быть яблоки, мандарины, или даже клубень картофеля! Иногда их покрывали краской или блёстками. Но однажды выдался неурожайный год...

Возможно именно тогда первым мастерам ёлочной игрушки пришла в голову мысль сделать её из чего-то несъедобного. А может и нет.

Всё об истории удивительного, яркого, волшебного, хранящего в себе секреты детства ёлочного шара вы сможете узнать в библиотеке имени Салтыкова-Щедрина (проспект Победы, дом 32/3) 5 января в полдень. Детей и их родителей приглашают на познавательный час "История ёлочного шарика".

ИСТОЧНИК KP.RU

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