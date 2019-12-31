Кинолекторий по фильму "Полярный экспресс" Роберта Земекиса состоится в Твери

СЕГОДНЯ 19:26 2019-12-31T19:26:50+03:00

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Кинолекторий по фильму "Полярный экспресс" состоится в центральной городской библиотеке имени Герцена 2 января, в четверг. Всех желающих присоединиться приглашают в горницу библиотеки к 14:00.

"Полярный экспресс" - фильм Роберта Земекиса. Слоган картины: «В эти новогодние праздники... просто поверь!»

Это удивительное красочное кино снято по небольшому рассказу Криса Ван Оллсбёрга «Полярный Экспресс». Рассказ был издан в 1985 году, а картина по нему увидела свет в 2004. Фильм повествует о том, как в канун Рождества мальчик, который совсем не верил в Санта-Клауса, отправляется прямиком на Северный полюс, к нему в гости. Главный герой едет на поезде «Полярный экспресс». Там его ждёт множество жизненных уроков и приобретений, в том числе - новая дружба.

ИСТОЧНИК KP.RU