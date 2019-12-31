В Твери состоится литературная встреча с авторами весёлых и чуть-чуть ироничных рассказов о жизни
Нагулявшись и наотмечавшись вволю, в Твери можно будет обратиться к искусству. Лёгкому и чуточку ироничному - праздники всё-таки.
Журналисты и писатели Светлана Рузлева и Руслан Дзкуя приглашают всех в библиотеку имени Горького, чтобы поговорить о радостях и огорчениях быстротекущей жизни. Больше о радостях, конечно.
- Прозвучат весёлые и грустные, язвительные, но совершенно беззлобные сочинения, - обещают организаторы
Светлана Рузлева и Руслан Дзкуя, журналисты. По собственным словам они «из ложно понятого чувства долга всё никак не сменят профессию и продолжают по мере сил жечь глаголом». Ну а если от этой работы остаётся чуть-чуть времени, пишут рассказы.
Всех желающих ждут 4 января в 15:00 в Славянском зале библиотеки.
ИСТОЧНИК KP.RU