В Твери состоится литературная встреча с авторами весёлых и чуть-чуть ироничных рассказов о жизни

СЕГОДНЯ 18:21 2019-12-31T18:21:28+03:00

Светлана Рузлева и Руслан Дзкуя приглашают всех в "Горьковку"

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Нагулявшись и наотмечавшись вволю, в Твери можно будет обратиться к искусству. Лёгкому и чуточку ироничному - праздники всё-таки.

Журналисты и писатели Светлана Рузлева и Руслан Дзкуя приглашают всех в библиотеку имени Горького, чтобы поговорить о радостях и огорчениях быстротекущей жизни. Больше о радостях, конечно.

- Прозвучат весёлые и грустные, язвительные, но совершенно беззлобные сочинения, - обещают организаторы

Светлана Рузлева и Руслан Дзкуя, журналисты. По собственным словам они «из ложно понятого чувства долга всё никак не сменят профессию и продолжают по мере сил жечь глаголом». Ну а если от этой работы остаётся чуть-чуть времени, пишут рассказы.

Всех желающих ждут 4 января в 15:00 в Славянском зале библиотеки.

ИСТОЧНИК KP.RU