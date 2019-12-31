В новогоднюю ночь в горсаду Твери можно будет танцевать до четырёх утра

СЕГОДНЯ 17:34 2019-12-31T17:36:51+03:00

Ещё в горсаду можно сфотографироваться с цифрами "2020". Фото: администрация Твери

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Горсад приглашает на гулянья в новогоднюю ночь. Он празднично украшен огнями, а на сцене устанавливают большой экран. Вместе со всем городом пришедшие увидят поздравление Президента, после чего смогут поздравить друг друга под бой курантов.

Сразу после - дискотека! Она пройдёт на эстраде Городского сада. Танцевать можно будет до 4 утра.

С 3 января по 6 января в горсаду будут организованы анимационные программы для всей семьи. А 7 января в 14:00 гостей сада ожидает интерактивный Рождественский спектакль.

Кстати, на каникулах, если погода будет благоприятствовать, планируют работать карусели и автодром.

Отправляясь в горсад, одеваться стоит теплее: несмотря на тёплую погоду новогодней ночью будет достаточно зябко.

ИСТОЧНИК KP.RU