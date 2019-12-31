2019-12-31T16:54:49+03:00
Общество

Шестерых репрессированных контр-революционеров реабилитировали в Тверской области

Все они калязинцы
Виктория ТУШКОВА
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Работу по реабилитации жертв политических репрессий ведёт в Тверской области региональная прокуратура. Фото: Алексей КосоруковРаботу по реабилитации жертв политических репрессий ведёт в Тверской области региональная прокуратура. Фото: Алексей Косоруков
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Работу по реабилитации жертв политических репрессий, подвергшихся им с 25 октября (7 ноября) 1917 г., ведёт в Тверской области региональная прокуратура.

Во втором полугодии 2019 года в прокуратуру поступило обращение главы Калязинского района о реабилитации шести местных жителей, репрессированных по политическим мотивам.

Сотрудники прокуратуры установили: Калининской чрезвычайной следственной комиссией при Тверском губернском трибунале 15 сентября 1918 года было постановлено немедленно расстрелять шестерых граждан города Калязина. Они подверглись казни за "неподчинение, оскорбление, непризнание и агитацию против Советской власти, а также за контр-революционное майское выступление".

Основываясь на законе РФ «О реабилитации жертв политических репрессий» прокуратурой Тверской области было принято решение о их реабилитации.

В прокуратуре отмечают, что количество рассмотренных обращений граждан по вопросам реабилитации жертв политический репрессий в 2019 году сократилось по сравнению с предыдущим годом. И более чем в два раза снизилось количество выданных заявителям справок о реабилитации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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