2019-12-31T15:30:02+03:00
Общество

"Трезвое стояние": В Твери будут молиться об избавлении от пьянства и наркомании

Присоединиться к молебну в первый день Нового года приглашают всех желающих
Виктория ТУШКОВА
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Молебен проведёт иерей Александр Горячев.Молебен проведёт иерей Александр Горячев.Фото: Ирина ТАРАСОВА
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В первый день нового года в Твери пройдёт "Трезвое стояние". В 13:00 первого января на пересечении бульвара Радищева и улицы Трёхсвятской соберутся желающие помолиться о трезвости и защите детей от пьянства и наркомании.

- Будет отслужен молебен святому мученику Вонифатию перед его иконой с частицей мощей об исцелении страждущих от недуга пьянства, наркомании и защите детей от пагубных страстей, - сообщает Тверская епархия.

Молебен проведёт председатель приходского совета собора в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» иерей Александр Горячев.

После молебна планируется пробежка и чаепитие. Присоединиться к "Трезвому стоянию" приглашают всех желающих.

ИСТОЧНИК KP.RU

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