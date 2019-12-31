"Трезвое стояние": В Твери будут молиться об избавлении от пьянства и наркомании
В первый день нового года в Твери пройдёт "Трезвое стояние". В 13:00 первого января на пересечении бульвара Радищева и улицы Трёхсвятской соберутся желающие помолиться о трезвости и защите детей от пьянства и наркомании.
- Будет отслужен молебен святому мученику Вонифатию перед его иконой с частицей мощей об исцелении страждущих от недуга пьянства, наркомании и защите детей от пагубных страстей, - сообщает Тверская епархия.
Молебен проведёт председатель приходского совета собора в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» иерей Александр Горячев.
После молебна планируется пробежка и чаепитие. Присоединиться к "Трезвому стоянию" приглашают всех желающих.
ИСТОЧНИК KP.RU