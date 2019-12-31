2019-12-31T14:37:44+03:00
Общество

В Тверь привезли 5000 евроконтейнеров для мусора

Часть из них уже установлена
Виктория ТУШКОВА
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Партия контейнеров. Фото: tcax.ruПартия контейнеров. Фото: tcax.ru
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В рамках последней лизинговой закупки в Тверь поступило 5040 новых евроконтейнеров. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. 1025 контейнеров уже установлены в Пролетарском и Центральном районах. Работы по сборке контейнеров продолжатся на выходных.

Ранее региональный мусорный оператор, компания "ТверьСпецАвтоХозяйство" ("ТСАХ") закупила 3177 контейнеров. Парк мусоровозов в уходящем году пополнили 30 новых машин.

Сообщается также, что в Твери устанавливают контейнеры синего цвета для сбора сухих отходов – пластика, алюминия, стекла, бумаги. В городе собираются внедрять раздельную систему сбора мокрого и сухого мусора. Об этом губернатор Игорь Руденя говорил на пресс-конференции по итогам 2019 года. Тогда он отметил также, что в Тверскую область не будут везти мусор из других регионов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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