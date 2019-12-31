2019-12-31T13:56:06+03:00
Общество

В канун Нового года в Твери вандалы сломали посох Деду Морозу

Неизвестные хулиганы испортили арт-объект на "Привокзалке"
Виктория ТУШКОВА
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Хулиганы испортили посох Деда Мороза. Фото: администрация ТвериХулиганы испортили посох Деда Мороза. Фото: администрация Твери
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Дед Мороз, а при нём Снегурка. В руках у дедушки - большой посох. Такой арт-объект установили на Привокзальной площади в Твери перед Новым годом. Установили, да заборчиком огородили. Не помогло. В ночь на 31 декабря неизвестные повредили Деду Морозу посох и нарушили подсветку фигуры.

По информации городской администрации, арт-объект спешно ремонтируют специалисты МУП «Тверьгорэлектро» и администрации Пролетарского района.

- Акты вандализма в отношении городского имущества, к сожалению, происходят нередко. Очевидно, что организовать видеонаблюдение и патрулирование всего города в круглосуточном режиме невозможно, - говорится в официальном сообщении администрации Твери. - А между тем, каждый акт вандализма – это преступление против всех жителей города.

Если вы стали свидетелем этого или любого другого акта порчи городского имущества, не оставайтесь в стороне, призывают чиновники, звоните в полицию по телефону 112 (общий номер для вызова экстренных служб).

ИСТОЧНИК KP.RU

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