Министром транспорта Тверской области стал Дмитрий Насибуллин

СЕГОДНЯ 13:15 2019-12-31T13:15:24+03:00

До настоящего момента он руководил минтрансом в статусе и.о.

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Сегодня, 31 декабря, губернатор Тверской области Игорь Руденя подписал ещё одно важное назначение. Распоряжением главы региона на должность министра транспорта Тверской области назначен Дмитрий Насибуллин.

До этого момента Дмитрий Насибуллин руководил областным минтрансом в статусе исполняющего обязанности министра.

В карьере Дмитрия Насибуллина работа в Тверском областном отделении Российской транспортной инспекции, Управлении автомагистрали «Москва-Санкт-Петербург» федерального минтранса, Дирекции Тверского территориального дорожного фонда, администрации Твери.

С 2015 года Дмитрий Насибуллин возглавлял управление в региональном Министерстве по обеспечению контрольных функций. С 2017-го работал в должности замминистра транспорта Тверской области, а с мая 2019 года исполнял обязанности руководителя министерства.

Образование получил в ТГТУ по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы».

ИСТОЧНИК KP.RU