Министром транспорта Тверской области стал Дмитрий Насибуллин
Сегодня, 31 декабря, губернатор Тверской области Игорь Руденя подписал ещё одно важное назначение. Распоряжением главы региона на должность министра транспорта Тверской области назначен Дмитрий Насибуллин.
До этого момента Дмитрий Насибуллин руководил областным минтрансом в статусе исполняющего обязанности министра.
В карьере Дмитрия Насибуллина работа в Тверском областном отделении Российской транспортной инспекции, Управлении автомагистрали «Москва-Санкт-Петербург» федерального минтранса, Дирекции Тверского территориального дорожного фонда, администрации Твери.
С 2015 года Дмитрий Насибуллин возглавлял управление в региональном Министерстве по обеспечению контрольных функций. С 2017-го работал в должности замминистра транспорта Тверской области, а с мая 2019 года исполнял обязанности руководителя министерства.
Образование получил в ТГТУ по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы».
ИСТОЧНИК KP.RU