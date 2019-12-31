2019-12-31T10:55:00+03:00
Общество

Патрулировать берега рек будут в новогодние каникулы в Твери

Выход на лёд этой зимой крайне опасен!
Виктория ТУШКОВА
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В зоне действия такой таблички на лёд выходить нельзя! Фото: администрация ТвериВ зоне действия такой таблички на лёд выходить нельзя! Фото: администрация Твери
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Вдоль рек в городской черте Твери, в тех местах, где выход на лёд наиболее опасен, установлены 25 предупреждающих знаков.

В течение новогодних каникул сотрудниками управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения совместно со спасателями Тверского отделения Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС будет проводиться ежедневное патрулирование берегов водоёмов, сообщает администрация Твери.

Участвовать в патрулировании будут дежурные службы, сформированные при районных администрациях.

- Несмотря на систематическую разъяснительную работу, число трагических случаев, связанных с отдыхом вблизи водных объектов остается высоким, - отмечают в городской администрации и приводят печальную статистику: в общем числе утонувших примерно каждый десятый погиб именно в период, когда на реках встаёт лёд.

Несмотря на то, что декабрь завершается, этой зимой прочного льда на реках ещё нет. В преддверии новогодних каникул сотрудники управления по безопасности жизнедеятельности администрации города Твери совместно со спасателями МЧС ещё раз напоминают: выход на непрочный лёд опасен!

ИСТОЧНИК KP.RU

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