Касса Тверского драматического театра закрыта на два дня

СЕГОДНЯ 08:14 2019-12-31T08:14:08+03:00

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Билеты на спектакли драмтеатра нельзя купить в театральной кассе сегодня, 31 декабря и завтра, 1 января 2020 года. Об это сообщает сайт Тверского драматического театра.

Забронировать билеты можно онлайн - там же, на сайте. Бронь оформляется не более, чем на сутки. За это время вы должны успеть выкупить билет. Поэтому сегодня бронировать билеты не стоит: к моменту, когда касса откроется 2 января, ваша бронь уже ликвидируется. И ещё один важный момент: билет можно выкупить не позднее 2 часов до начала спектакля.

Напомним, сегодня Тверской драматический театр прощается с народным артистом Константином Юченковым. Константин Глебович скончался 28 декабря 2019 года вследствие продолжительной болезни. Ему было 72 года. Прощание с артистом состоится в здании театра в 11:00.

ИСТОЧНИК KP.RU