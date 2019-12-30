В Тверской области МЧС предупреждает жителей о сильном ветре

СЕГОДНЯ 17:04 2019-12-30T17:04:54+03:00

На дорогах - гололедица. Пешеходам и автомобилистам стоит быть внимательнее Фото: Алексей ФОКИН

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В понедельник, 30 декабря ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, предупредило жителей и гостей Верхневолжья о сильном ветре 31 декабря. Он будет юго-западного направления отдельными порывами до 15-20 м/с.

Не исключены осадки в виде снега и дождя. Во время осадков видимость на дороге прогнозируется на расстояние 2-4 км.

Дорожная обстановка продолжает оставаться напряженной из-за гололедных явлений, поэтому водителям стоит быть внимательнее, соблюдать дистанцию и правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU