В Тверской области житель столичного региона украл смартфон из салона сотовой связи

СЕГОДНЯ 13:08 2019-12-30T13:08:36+03:00

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Преступление было совершено в Вышневолоцком городском округе. С заявлением о грабеже в полицию обратилась сотрудница одного из местных салонов сотовой связи. Женщина пояснила, что в день происшествия посетитель попросил показать одну из моделей телефонов, размещенных на витрине.

Продавец принесла аппарат, положила его на прилавок и ненадолго отвлеклась. В это время злоумышленник похитил товар и скрылся. Ущерб составил порядка 19 000 рублей.

На месте происшествия полицейские опросили персонал магазина, просмотрели записи камер видеонаблюдения, расположенных в торговом зале и, в ходе оперативно-розыскных мероприятий, установили личность подозреваемого в краже. Им оказался 36-летний житель Московской области. В полиции мужчина сознался в содеянном и выдал похищенное.

По статье "Грабеж" фигуранту грозит до четырех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU