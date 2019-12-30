Один человек погиб и двое пострадали в ДТП на автодороге Тверь-Ржев
Авария произошла 30 декабря, на 17-м км автодороги Тверь-Ржев в Калининском районе Тверской области.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, иномарка "Тойота Королла" ехала из Зубцова в Тверь, автомобиль занесло, водитель не смог справиться с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой-топливозаправщиком.
В результате аварии один погиб и двое пассажиров "Тойоты" пострадали, а водитель иномарки скрылся с места ДТП.
Подробности уточняются.
Смотрите видео, снятое очевидцами:
ДТП с топливозаправщиком по дороге Тверь-Ржев. fАвтор: vk.com/podslyshano_y_voditelei69/Игорь Кольцов.
ИСТОЧНИК KP.RU