Один человек погиб и двое пострадали в ДТП на автодороге Тверь-Ржев

СЕГОДНЯ 12:46 2019-12-30T14:03:27+03:00

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Авария произошла 30 декабря, на 17-м км автодороги Тверь-Ржев в Калининском районе Тверской области.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, иномарка "Тойота Королла" ехала из Зубцова в Тверь, автомобиль занесло, водитель не смог справиться с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой-топливозаправщиком.

В результате аварии один погиб и двое пассажиров "Тойоты" пострадали, а водитель иномарки скрылся с места ДТП.

Подробности уточняются.

Смотрите видео, снятое очевидцами:

ДТП с топливозаправщиком по дороге Тверь-Ржев. fАвтор: vk.com/podslyshano_y_voditelei69/Игорь Кольцов.

ИСТОЧНИК KP.RU