Во время каникул жители Тверской области смогут чаще ездить на ретро-поезде "Селигер"

СЕГОДНЯ 11:47 2019-12-30T11:47:49+03:00

Доехать от Бологое до Осташкова на ретро-паровозе можно за три часа Фото: Ирина ТАРАСОВА

В период праздников он сделает три дополнительных рейса

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В новогодние праздники ретро-поезд "Селигер" сделает три дополнительных рейса. Об этом сообщила пресс-служба Московско-Тверской ППК.

Отправиться в уникальное путешествие на ретро-паровозе по заповедному маршруту жители и гости Верхневолжья смогут 3, 4, 5 и 6 января – в пятницу, субботу, воскресенье и понедельник.

Напомним, что время в пути от Бологое до Осташкова на паровозе составляет около трех часов. Каждую субботу ретро-поезд на паровой тяге отправляется из Бологое в 9:25 и прибывает в Осташков в 13:07. Время отправки обратно – в 15:07, прибытия – в 18:21. Билеты продаются на станции Бологое.

ИСТОЧНИК KP.RU