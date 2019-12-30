На каникулы с победой: тверское "Динамо" обыграло "Южный Урал" в заключительном матче года

СЕГОДНЯ 11:34 2019-12-30T11:34:08+03:00

Тверские хоккеисты завершили календарный год победой со счетом 1:2 и уходят на каникулы Фото: vhl.dynamo.ru

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Заключительную игру уральского турне и всего 2019 года тверская команда проводила в Оренбургской области. 29 декабря "Динамо" встречал город Орск и команда "Южный Урал".

Счет в начале второго периода открыли хозяева, но на 30-й минуте "Динамо" смогли отыграть пропущенную шайбу.

В дальнейшей игре ни одной из команд отличиться забитыми голами не удалось. За две минуты до сирены Дмитрий Уваров протолкнул шайбу на крюк 17-летнего Ивана Дидковского, и она оказалась в воротах соперника.

- Этот праздничный гол стал первым для Дидковского в Высшей хоккейной лиге,- сообщает пресс-центр ХК "Динамо".

Тверские хоккеисты завершили календарный год победой со счетом 1:2 и уходят на каникулы.

Борьба за плей-офф продолжится 9 января в Твери поединком с "Торпедо-Горький" из Нижнего Новгорода.

ИСТОЧНИК KP.RU