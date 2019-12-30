2019-12-30T09:33:03+03:00
Общество

"Новогодний автобус" поехал из Мамулино в Перинатальный центр в Твери

По маршруту №31 он будет курсировать до 3 января
Ольга ТРОФИМОВА
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"Новогодний автобус" с сегодняшнего дня ездит по маршруту №31"Новогодний автобус" с сегодняшнего дня ездит по маршруту №31Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
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Утром, 30 декабря, праздничный "новогодний автобус" вышел на маршрут №31 "Перинатальный центр – микрорайон Мамулино". По этому направлению транспорт, который, к слову, бесплатно перевозит пассажиров, будет курсировать до 3 января, а позже сменит направление.

С 4 по 8 января на нем можно будет прокатиться по маршруту №36 "Мамулино - Сахарово".

Напомним, "новогодний автобус" был выпущен на городские улицы 25 декабря. Транспорт взят МУП "ПАТП-1" по договору специально для тестирования и демонстрации новой транспортной модели пассажирских перевозок, которая заработает на территории Твери и Калининского района с февраля 2020 года.

До 2 января с 11:00 до 15:00 в транспорте можно встретить главных новогодних персонажей - Деда Мороза и Снегурочку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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